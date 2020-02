Турбулентно слетање руског авиона по залеђеној писти (ВИДЕО)

Приликом слетања ветар је неочекивано промијенио смер, а код летјелице су се појавили проблеми са стајним трапом. Авион је задњим деијлом трупа ударио у писту, саопштио је портпарол руске Службе за ванредне ситуације.

Међутим, захваљујући искуству посаде, успјели су да задрже авион на писти све до заустављања.

