Олуја Киара погодила В. Британију и сјеверну Европу (ВИДЕО)

Власти земаља позвале су грађане да остану у кућама и затвореним просторима, подаље од дрвеће и грана које падају, преноси АП.

Олуја, названа по британској метеоролошкој служби, донијела је широм земље јаке ударе вјетра од око 150 километара на сат на Бијелом острву и села Абердарон на сјеверу Велса, а поједине плаже и стене потпуно су нестале у великим таласима.

Метеоролошка служба је издала у Великој Британији више од 250 упозорења од поплава, а упозорени су и грађани и туристи да избјегавају прилазе води ради прављења селфија.

Становници једног града на сјеверозападу Енглеске покушавају да заштите своје куће од поплаве због пораста нивоа реке Еден која је изашла из свог корита.

Strong winds brought to the UK by #StormCiara forced a plane to abort its landing seconds after touching down at Heathrow Airport.



To read more about the UK weather, click here: https://t.co/XpFaik2qAI pic.twitter.com/Sybx74fWuZ — Sky News (@SkyNews) February 9, 2020

Најмање 10 британских жељезничких компанија издало је упозорење путницима да не путују, док је 20 компанија саопштило да се очекују кашњења.

Вјетар је оштетио електричне каблове, бројне жељезничке пруге закрчене су са грањем које је на њих пало, а иако радници на жељезници планирају да раде цијеле ноћи да би се проблеми отклонили, могу се очекивати велике гужве у понедјељак ујутру.

Поједини летови су отказани са лондонских аеродрома, а на аеродрому Хитроу неколико авио-компанија је консолидовало летове како би се број отказаних летова смањио. Компанија бритиш ервејз понудила се да поново резервише летове корисницима домаћих и летова по Европи на аеродромима Хитроу, Гетвик и Лондон сити.

Луфтханза је најавила да ће најкасније до уторка ујутру летови бити отказивани. Летови су отказивани или одлагани и на бриселском аеродрому.

A guest house in Hawick in the Scotland Borders has collapsed into the swollen River Teviot after heavy rainfall hit the area.



For live updates on #StormCiara, click here: https://t.co/EaZ4hNbhJF pic.twitter.com/HlQt7JOYih — Sky News (@SkyNews) February 9, 2020

Двије велике луке у Ламаншу - Довер у Енглеској и Кале у Француској прекинуле су саобраћај због великих таласа, а Довер је касније дјелимично отворен за нека пословања.

Трајекти нису саобраћали преко Ламанша и у региону, прије свега у Ирском и Сјеверном мору.

Затворен је био и мост Хамбер на сјеверу Енглеске, што је други пут у историји тог моста да се затвара.

Своје уобичајене активности је измијенила чак и краљица Елизабета Друга која није присуствовала служби у Сандрингему, како би избјегла олују.

У Ирској због олује није било струје,а метеоролошка служба је упозорила да комбинација високе плиме и лоши временски услови могу довести до приобалних поплава, прије свга на западу и сјеверозападу земље.

Због невремена и сјевер Француске је остао без струје, а власти те земље су упозорили грађане и туристе да остану у затвореном простору ради личне безбједности.

У Лилу и околним мјестима су гробља и паркови били затворени. У Луксембургу и њемачком Келну наређено је да у понедјељак дјеца остану у кућама и не иду у школе како би избјегли путовање по лошим условима.

A guest house in Hawick in the Scotland Borders has collapsed into the swollen River Teviot after heavy rainfall hit the area.



For live updates on #StormCiara, click here: https://t.co/EaZ4hNbhJF pic.twitter.com/HlQt7JOYih — Sky News (@SkyNews) February 9, 2020

У Данској су метеоролози упозорили на орканске ударе вјетра, а отказани су и поједини авионски летови.

У тој земљи упозорени су и мотоциклисти да не возе и не прелазе велике мостове, укључујући и мост који повезује истичну и западну Данску.

Олуја се очекује и на југу Норвешке и западним дијеловима Шведске, док су у бројним земљамаотказане фудбалске утакмице, трке коња, рагби мечеви и друга дешавања, попут меча Премијер лиге измедју манчестер ситија и вестхема. Утакмице су отказане и у Холандији, Белгији и Њемачкој.