Најмање седморо мртвих у олујама широм Европе (ВИДЕО)

Након Велике Британије и Ирске, које су јуче погођене невременом, олуја се помјерила ка континенталном дијелу Европе, остављајући за собом материјалну штету и изазивајући прекид напајања електричном енергијом за десетине хиљада домаћинстава широм континента.

Полиција Пољске саопштила је да су у тој земљи смртно страдале мајка и њена петнаестогодишња кћерка, а да је троје повријеђено.

У Шведској се утопио мушкарац након што је вјетар потопио чамац на језеру Ферген, а у току је потрага за још једном особом.

Најмање двоје људи погинуло је у Словенији и Великој Британији усљед рушења стабала због јаког вјетра, док је у Њемачкој погинуо возач камиона који је ударио у приколицу коју су паркирали радници који су чистили ауто-пут у њемачкој држави Хесе.

Чешка полиција саопштила је да је вјероватно олуја одговорна за саобраћајну несрећу у којој је погинуо возач, а једна жена је повријеђена. Истражиоци сматрају да је дрво пало на аутомобил, који је склизнуо с пута и преврнуо се.

Број домаћинстава у Чешкој која су остала без напајања електричном енергијом достигао је 290.000, јавио је АП.

У Великој Британији већ је поново успостављено напајање струјом за око 20.000 кућа.

