Олуја Кјара "покосила" западну и сјеверну Европу (ВИДЕО)

На Корзици је избио и шумски пожар против којег се бори више од 300 ватрогасаца. Затворене су двије луке, а летови су обустављени. Око 2.000 домаћинстава остало је без струје.

Олуја Кјара погодила је и друге дијелове Европе. Оборена стабла блокирала су путеве и жељезничке пруге на југу Њемачке и Аустрије.

Planes battle Storm Ciara winds at UK airport. https://t.co/u6YDztwhZy pic.twitter.com/6iEckEUqJb — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Стигла је и до аустријског града Салцбурга, недалеко од границе са Њемачком, гдје око 400 ватрогасаца сатима покушава да уклони сво дрвеће које је пало на путеве и аутомобиле, преноси АП. Олуја је с једне зграде откинула метални кров, а том приликом нико није повријеђен, наводи ОРФ.

Рекордна производња струје у вјетротурбинама



Њемачка жељезничка компанија Дојче бан, која је у понедјељак обуставила све дуголинијске вожње, саопштила је да је већина линија поново успостављена широм земље, осим на југу гдје су и даље јаки вјетрови. У тој земљи поново су отворене школе.

У сјеверној Баварији, гдје су удари вјетра достизали 160 километара на сат, олуја је произвела рекордну количину електричне енергије у вјетротурбинама. Њемачка метеоролошка служба саопштила је да ће у већини земље вјетар ослабити, али да се помјера према југоистоку.

Storm Ciara getting in the way of your fitness plans?



Fortunately, with Orfi Active you can filter sessions that are taking place indoors, so that you don’t have to combat the elements to get fit in February.#stormciara #badweather #getactive pic.twitter.com/LTVQLUMSiE — Orfi Active (@orfiactive) February 10, 2020

На сјевероистоку Њемачке очекује се нова олуја која ће најприје ударити Балтичку обалу, уз обилне падавине. Невријеме неће заобићи ни Француску, нити Белгију. У Енглеској и Шкотској и даље је на снази упозорење од поплава, а обилне падавине довеле су до изливања бројних ријека.

твит

Смртни случајеви забиљежени су у Пољској, Шведској, Великој Британији, Словенији, Њемачкој и Чешкој.



У Пољској је данас саопштено да је трећа особа погинула у налету олује. Дан раније поинуле су двије особе када се урушио кров једног објекта за изнајмљивање ски опреме. Троје људи је повријеђено.

Stormy start of the week: Where #Sabine sweeps across the country, hardly any trains are running. Large parts of the air traffic and numerous roads are also affected by the #storm. #Germany #NewsDE pic.twitter.com/GRfLerQA1b — Deutschland.de/en (@en_germany) February 10, 2020

У Шведској се удавио један мушкарац након што се преврнуо чамац у којем је био с још једним мушкарцем, који се и даље води као нестао.

Страдала су и два мушкарца у Словенији и на југу Енглеске, након што је на њихове аутомобиле пало дрво.

У Њемачкој је возач преминуо након што је камионом налетио на паркирану приколицу радника који су чистили остатке олује са ауто-пута у покрајини Хесен.

Висок ниво мора



Полиција у Чешкој саопштила је да је олуја вјероватно крива за саобраћајну несрећу у којој је погинуо мушкарац који је возио, а једна путница је повријеђена. Истражитељи мисле да је на аутомобил пало дрво.

Више од 40.000 домаћинстава у Чешкој и даље је без струје, што је мање од 300.000 колико је било у понедјељак поподне. И даље је у блокади око 20 жељезничких линија због оборених стабала. Међународни аеродром у Прагу саопштио је да је данас само један лет из Амстердама отказан.

VIDEO: Waves, rain and wind batter Wimereux, in the Pas-de-Calais as Storm Ciara hits northern France. Thirty-five departments in France are placed on alert because of Ciara which will also affect Britain, Belgium, the Netherlands, Switzerland and Germany pic.twitter.com/FvfMii3M75 — AFP news agency (@AFP) February 9, 2020

Након што је у недјељу погодила Британију и Ирску, олуја је наставила да се помјера на исток, остављајући велику штету за собом.

У Великој Британији због невремена 20.000 домаћинстава и даље нема струју, а иако се олуја смирила у том дијелу Европе, метеоролози најављују сњежне падавине и мећаве.

Становници сјеверозапада Енглеске евакуисани су због изливања ријеке Ирвел. У шкотском граду Хавик, који се граничи са Енглеском, бистро и кућа са апартманима урушили су се у ријеку Тевиот, али на срећу нико није повријеђен.

Трајекти преко Енглеског канала поново раде након што су у недјељу затворени, иако су службе на Твитеру написале да су могући прекиди.

As you might have heard, The Netherlands is being tortured by the storm Ciara at the moment. Even with these bad weather conditions, these two brainlets thought it was a good idea to street race their Honda Civics pic.twitter.com/fk662pb84A — Low EHP(@Low_EHP) February 9, 2020

Авио-компаније које лете до и са америчких аеродрома под утицајем олује отказале су више од 100 летова, пренио је Тањуг.

Метеоролошке службе упозориле су на висок ниво мора на обалама Данске, Норвешке, Шведске и Финске.