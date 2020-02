Гробља Индијанаца минирају се како би се изградио зид на граници Мексика и САД (ВИДЕО)

Власти су потврдиле да се изводе "контролисане експлозије" на подручју природног резервата Organ Pipe Cactus National Monument, који је под заштитом Унеска, преноси Би-Би-Си.

Демократски конгресмен Раул Гријалва назвао је то уништавање "светогрђем".

- Сјећате се Трампових пријетњи да ће уништити иранско културно насљеђе? Изгледа да је бацио око на нешто много ближе. Како би изградио свој расистички зид, минира света мјеста покопа Индијанаца, а да није ни обавестио поглавице - написао је Гријалва на Твитеру.

Remember when Trump threatened to blow up Iranian cultural sites? Looks like he set his sights on something closer to home. To build his racist wall, he's blowing up sacred Native American burial grounds without notifying local tribes. This is wrong. https://t.co/rmrVlaCAZu

По његовим ријечима, власти се нису савјетовале с племеном Тохоно О'одхам.

Удружења за заштиту околине такође су упозорила на штету која се чини локалним подземним водним резервама, као и миграцији животиња у том удаљеном пустињском подручју око двије стотине километара западно од Тускона.

Посјечени су и кактуси старији од 200 година који имају религијско значење и за племе су утјеловљење предака.

Циљ власти је да сагради девет метара висок челични зид, дужине 43 километара на подручју тог националног парка.

Шта је Organ Pipe



УН су Оrgan Pipe 1976. године прогласили међународним природним резерватом, оцјењујући да jе ријеч о "нетакнутом екосистему Сонорске пустиње".

This is the top of "Monument Hill," a sacred site to multiple tribes, that @DHSgov is dynamiting right now to build the #borderwall. It's part of the historic homeland of the O'odham. Apache are buried here. Trump waived the Native American Graves Protection Act to allow this. pic.twitter.com/NsFeLZTaMH