Парламент Сјеверне Македоније усвојио закон за улазак у НАТО (ФОТО)

Собрање Сјеверне Македоније је са 114 гласова за усвојило Закон који има одложено дејство и ступиће на снагу када Шпанија ратификује протокол за чланство Сјеверне Македоније у НАТО.

Претходно је предсједавајући парламента Талат Џафери подсјетио да "пут до НАТО, који траје скоро три деценије, није био нимало лак" и честитао улазак у Сјеверноатлантску алијансу.

Пут Сјеверне Македоније у НАТО започео је 1993. године, када је тадашњи сазив Собрања донио одлуку за улазак у чланство Алијансе. Потом је Собрање донијело четири декларације подршке уласку земље у НАТО, чиме су различити сазиви парламента показали ријешеност за позиционирање државе у Алијанси - рекао је Џафери.

Додао је да Сјеверна Македонија, иако није успјела да 2008. године на Самиту НАТО у Букурешту добије условну сагласност за чланство, "није одустала од тог стратешког циља", већ су "државне институције наставиле уз много труда и ентузијазма да раде на реформској агенди коју је НАТО поставио".

На свечаној сједници посланицима су се обратили и предсједник Сјеверне Македоније Стево Пендаровски и премијер Оливер Спасовски.

Након свечане сједнице Собрања на којој је изгласан Закон о ратификацији Сјеверноатлантског споразума, НАТО застава је истакнута заједно са заставом Сјеверне Македоније испред зграде парламента.

JUST IN | North Macedonia’s Parliament today ratified its @NATO accession protocol, allowing the country to become the 30th member of the Western alliance.



This is expected to be completed as soon as Spain ratifies Skopje’s protocol.



