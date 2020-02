Марјановић је користан и када не игра (ВИДЕО)

Џезери су тај дуел добили са 123:119, а 31-огодишњи центар није добио прилику да помогне својој екипи.

Барем не у току саме утакмице.

Наиме, лопта се крајем прве четвртине "незгодно" заглавила иза табле, односно конструкције, а летонски кошаркаш Кристапс Порзингис поприлично се намучио да дође до ње.

То му није полазило за руком, па је у помоћ притрчао Марјановић и свом саиграчу "из прве" помогао и тако поново добио овације домаћих навијача.

The man, the myth, the legend: Boban #MFFL



(via @FOXSportsSW)pic.twitter.com/HEcFFIBARj