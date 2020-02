Експлодирала писмо-бомба у пошти у Амстердаму (ФОТО)

Према првим информацијама, у експлозији нико није повријеђен, пренио је Ројтерс, позивајући се на полицију.

Више детаља за сада није познато.

In een bedrijf op de #Bolstoen in Amsterdam Sloterdijk heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk door een #bombrief. Er is een explosievenverkenner van de politie opgeroepen. Ook brandweer- en ambulancepersoneel is ter plaatse. via https://t.co/QpxBiNCLkF pic.twitter.com/lSc53RR0SP