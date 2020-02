За мост у Српским Топлицама 3,4 милиона КМ (ФОТО)

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић изразила је задовољство значајним инвестиционим пројектима који су реализовани или је њихова реализација у плану у Бањалуци.

- Влада Републике Српске у складу са својим могућностима помаже и подржава инфраструктурне пројекте општина и градова, а Бањалука је прави примјер предузетне локалне власти. Не памтим када је за овако кратко вријеме реализовано оволико пројеката - рекла је Голићева.

Banja Luka se gradi - novi most na Vrbasu u Toplicama ! Vizija četiri mosta na Vrbasu za pet godina i povezivanja Istočne transverzale od Toplica do kružnog toka kod Centruma se realizuje. Stari most se preuredjuje u pješački kraj novog banjskog kompleksa. Nove slike Grada ... pic.twitter.com/MTItxktCNE