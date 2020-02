Олуја Кира на обалу Шкотске избацила остатке мистериозног створења (ФОТО)

У неком коментарима се нагађа да је ријеч о делфину или киту, док други сматрају да су то заправо остаци морског пса.

Скоро четвртина свјетских врста китова и делфина или живи или пролази кроз воде крај западне обале Шкотске.

У новембру прошле године, кит дугачак око 30 метара пронађен на пијеску на обали у Сјеверном Амберланду.

И морски биолози су збуњени. Професор Дејвид Лусо са Универзитета у Абердину, рекао је да ће бити потребна анализа и још информација о пронађеном скелету како би се идентитет створења тачно утврдио.

- Нажалост, на основу ове фотографије не можемо рећи много више од тога да је можда у питању нека врста кита неког облика - рекао је др Лусо.

