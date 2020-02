Оборен хеликоптер сиријске владе (ВИДЕО)

Неименовани извор из побуњеничких група изјавио је за Ројтерс да су руски авиони раније данас гађали сеоска подручја западно од Алепа, али да су се повукли у град након што је оборен хеликоптер.

- Један од наших војних хеликоптера погођен је непријатељским пројектилом у сеоском подручју западно од Алепа, гдје су распоређене побуњеничке снаге које подржава Турска - рекао је војни извор за сиријску агенцију Сана.

