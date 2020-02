Земљотрес у Грчкој (ФОТО)

За сада нема информација о повријеђенима и материјалној штети.

Геодинамички институт Универзитета у Атини саопштио је да је епицентар подводног земљотреса био 39 километара сјеверозападно од острва Карпатос и да се догодио одмах иза 18.00 по локалном времену.

M4.8 #earthquake (#σεισμός) strikes 38 km NW of #Kárpathos (#Greece) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/T4nsDVRxMH