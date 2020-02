Пронађени фосили корњаче величине аутомобила (ФОТО)

Вјерује се да је корњача научног имена "stupendumus geographicus" живjела на том подручју прijе седам до 13 милиона година.

Фосили су пронађени у пустињи Татакоа у Колумбији и регији Урмако у Венецуели, преноси Би-Би-Си.

