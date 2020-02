Јокићев тренерски шоу на Ол-стару (ВИДЕО)

Јокић је био тренер у специјалном мечу у Чикагу између бивших звијезда и параолимпијаца.

Српски центар је као представник Нагетса дао подршку параолимпијцима, што његова франшиза ради већ око три деценије и то као прва из НБА лиге.

И на основу снимака види се да је Јокићу пријала улога тренера, дијелио је савете, бодрио "своје" играче, али им и у шали приговарао, исто као и судијама.

На крају је честитао играчима оба тима на свему приказаном на паркету.

Јокић ће бити учесник и главног догађаја Ол-стара у Чикагу, пошто ће да игра за Тим Леброна Џејмса против Тима Јаниса Адетокумба.

Nikola might have had too much fun coaching during the unified basketball game!#MileHighBasketball pic.twitter.com/AXBKMhfXh5