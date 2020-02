Српска застава на Нијагариним водопадима (ФОТО)

Сретење ове, 2020. године, у Канади ће остати упамћено по српској тробојци на Нијагариним водопадима. Уз први сумрак боје српске тробојке појавили су се на моћној потковици на канадској страни ријеке а затим и на водопаду на америчкој страни.

Потом, на сваких петнаестак минута, црвена, плава и бијела боја освјетљавале су воду и ледену пару коју водопад ствара.

А прије тога је било званично и свечано. По интонирању српске и канадске химне окупљене су поздравили канадски владика Митрофан, амабасадор Србије Михаило Папазоглу, генерални конзул Василије Петковић, градоначелник Нијагариних водопада Ник Диодати и парламентарци српског поријекла Боб Братина и Том Ракочевић.

Окупњени народ око споменика Николи Тесли, чији је поглед вјечно уперен ка водопадима, стигао је из готово свих канадских провинција, али их је било и из Америке. Њихово задовољство оваквим обиљежавањем државног празника Србије дијели и амабасадор на чију је иницијативу Сретење у Канади добило овакву слику.

Nijagarini vodopadi u Kanadi osvetljeni u bojama srpske trobojke. Hvala! #Serbia #Canada #NiagaraFalls #DanDrzavnosti

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Feb 15, 2020 at 3:30pm PST