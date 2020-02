"Кијара" је толико снажна да мијења правац водопада (ВИДЕО)

На видео-снимку који је објавио Ројтерс види се како вода усљед снажног дувања вјетра умјесто да пада, иде у потпуно супротном правцу.

WATCH: A waterfall in Scotland called Jenny's Lum appeared to flow upward due to high-speed winds from Storm Ciara pic.twitter.com/igoTzZFeS8