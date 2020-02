Олуја дивља у Британији: Вода ушла у домове, вјетар их руши (ВИДЕО)

Како пише Би-Би-Си, бројне службе цивилне заштите помажу становницима да се изборе с поплавама након што је вода ушла у њихове домове.

Бројни становници су за медије ову олују описивале као торнадо, а у Великој Британији је издато више од 300 упозорења од поплава.

Сара Бриџ (55) навела је да је олуја Денис била превише снажна, јер је вода ушла у њен дом, иако је имала специјална врата која су намијењена управо да заштите од поплава.

- Ја сам у шоку. Кухиња је потпуно поплављена, ствари тренутно плутају у води - рекла је.

Локални медији наводе да се река Таф у велшком граду Понтиприд излила из корита, а та опасност прети и од ријеке Нит која се налази на југу Велса.

Село Абердарон погодили су оркански удари вјетра, који су достизали брзину од 146 километара по сату и због тога је отказано на стотине летова, а поплаве су пореметиле и жељезнички саобраћај.

Према посљедњим информацијама, најмање двоје људи погинуло је у Великој Британији, а десетине хиљада су се суочиле с хаосом који је проузроковала олуја Денис.

Младић од 18 година утопио се у мору у покрајини Кент, а други је пао преко брода са резервоара за гориво у близини луке Маргате.

Скоро 50.000 путника чека на аеродромима након што је компанија Изиџет отказала 234 лета, а још 60 биће приземљено.

I'm starting to think there may be some flight delays.#StormDennis pic.twitter.com/jv1pPXAjl3