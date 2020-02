Пожар у згради у Мумбају (ФОТО/ВИДЕО)

Посљедњи спратови зграде, осми и девети, су у пламену, али ватра није захватила сусједне грађевине.

Massive fire at #GSTBHAVAN #MAZAGAON #FIRE Avoid the route... pic.twitter.com/fsRcqrH5EU

Градска ватрогасна служба направила је безбејдности кордон, а на терену се налази 16 ватрогасних возила и девет цистерни за воду, преноси Раша тудеј.

Mumbai: A level III fire has broken out in GST Bhavan, in Mazgaon area. Fire fighting operation underway. pic.twitter.com/emwiYKRwyh