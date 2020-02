Меси и Хамилтон подијелили награду за спортисту годинe (ФОТО)

Први пут у историји, Лауреус награду подијелила су двојица спортиста.

Такође, Лионел Меси је први фудбалер у историји који је добио награду Лауреус.

Аргентинац је имао фантастичну индивидуалну сезону са Барселоном и заслужено је постао први фудбалер од 1999. године, од када се додјељује ова награда, који је проглашен за спортисту године.

Ипак, морао је да је подијели да се шампионом Формуле 1 Луисом Хамилтоном, који је трећи возач Формуле 1 са овим признањем.

Прије њега су ову награду добили Михаел Шумахер и Себастијан Фетел.

With World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the World Sportsman of the Year award - a moment of sporting history!



Congratulations guys!