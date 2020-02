Шојгу с Вучићем три сата: Дуњевача за добродошлицу и ловачка пушка на поклон (ФОТО)

Шојгу је на поклон добио од Вучића ловачку пушку, а он је српском предсједнику поклонио цртеже и графике.

Предсједник Србије објавио је на свом налогу на Инстаграму фотографије на којима је у неформалном разговору с руским министром одбране Сергејем Шојгуом.

- Дуњевачу за добродошлицу драгом госту - објављено је на налогу buducnostsrbijeav.

Вучић је за Шојгуа приредио ручак, којем су присуствовали и министри одбране и спољних послова Србије Александар Вулин и Ивица Дачић, директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић, амбасадор Русије у Београду Александар Боцан-Харченко и војни званичници Србије.

Вучић је потоим на Инстаграму објавио да је од руског министра одбране добио на поклон његове цртеже и графике.

- Хвала Сергеју на посебном поклону, брошури његових цртежа, графика и радова у дрвету - написао је Вучић на Инстаграму.

Вучић је свом госту поклонио ловачку пушку марке "Црвена застава".