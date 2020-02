Гренел демантује постојање плана за "брзо рјешавање" косовског питања (ФОТО)

Ричард Гренел је на Твитеру написао да су наводи портала ЕУ Обзервера о томе да Сједињене Државе промовишу идеју "брзог рјешења" косовског питања – лажна вијест.

- Ја сам за оно што се договоре двије стране – фокусиран сам на економски развој, а не на политику - написао је специјални изасланик предсједника САД реагујући на наводе ЕУ Обзервера.

Fake news. And you never called or wrote to ask. I am for what the parties agree to - I’m focused on economic development, not politics. https://t.co/a9ULga6jky