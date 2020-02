Четворо мртвих у запаљеном аутомобилу (ФОТО)

Дјецу, која су млађа од десет година, пронашли су ватрогасци у запаљеном аутомобилу, пренио је Би-Би-Си.

У пожару у аутомобилу је погинуо и мушкарац, док је једна жена повријеђена и са тешким опекотинама превезена у болницу.

Хитна помоћ је помогла и једном од пролазника који је покушао да приђе запаљеном аутомобилу и при том покушају задобио опекотине лица.

Становници тог дијела града рекли су аустралијским медијима да су видјели да жена коју је већ захватила ватра искаче из аутомобила.

Како су пренијели, она је викала: "Бацио је бензин на мене!".

Полиција наводи да је још рано говорити о идентитету жртава, као и о евентуалном насиљу у породици.

Премијер Скот Морисон рекао је да саосјећа са породицама и заједницом у трагичном тренутку.

Devastating news out of Camp Hill. My heart goes out to the families and community going through this tragic time and the emergency responders confronting what would be a shattering scene. If you or anyone you know needs support, call Lifeline on 13 11 14. https://t.co/qJDieLMRiN