Познати аустралијски спортиста и његово троје дјеце изгорјели у возилу (ФОТО)

Несрећа се догодила јутрос око 8.30 часова по локалном времену, а сумња се да је пожар изазвао сам Бакстер. У пожару је страдало и његово троје дјеце, сви старости до 10 година, док је Бакстерова супруга успјела да побјегне из буктиње и са тешким повредама је превезена у болницу.

Devastating news out of Camp Hill. My heart goes out to the families and community going through this tragic time and the emergency responders confronting what would be a shattering scene. If you or anyone you know needs support, call Lifeline on 13 11 14. https://t.co/qJDieLMRiN