Пуцњава у Њемачкој: Најмање осам мртвих (ВИДЕО)

Власти су потврдиле да је у обрачуну, чији детаљи још нису познати, повријеђено најмање пет особа.

BREAKING: A gunman has opened fire at a bar in the city of Hanau, Germany, not far from Frankfurt, killing at least 7 people so far, according to local reports. Major emergency response: pic.twitter.com/7jn3LCzXrB

Локални медији наводе да се злочин догодио у два шиша бара, а неки и да се пуцало на централном тргу.

Регионални портал Ворспрунг Онлајн јавља да је особа пуцала на пролазнике из аутомобила.

Update : At least 8 people have been shot dead in shootings at two bar's in #Hanau ,#Germany. 5 others have been seriously injured. The suspect is still on the loose. pic.twitter.com/QtuiDXB53D