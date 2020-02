Седам особа повријеђено при слетању авиона (ФОТО/ВИДЕО)

- У авиону је било 12 путника и двоје чланова посаде. Према првим подацима седам особа је повријеђено - рекао је портпарол, преноси Тасс.

Seven people were injured when an An-2 plane hit the ground during takeoff in Russia’s Far Eastern city of Magadan on Thursday, a Russian emergencies ministry spokesperson told TASS...https://t.co/lBFRVglD7u