Напад у џамији у Лондону: Мујезин избоден у врат током молитве (ВИДЕО)

Према ријечима очевидаца нападнут је мујезин који предводи молитву. Полиција је задржала мушкарца осумњиченог да је починио злочин.

Објављени снимци са лица мјеста показују да је задржани мушкарац бијелац, одјевен у црвену дуксерицу.

LATEST — London police arrest man for attempted murder after a stabbing incident at a downtown mosque pic.twitter.com/6hxmuZXk2Z