Перфектан деби Кокошкова – Србија протутњала кроз Финску! (ВИДЕО)

Селектор Србије Игор Кокошков дебитовао је убједљивим тријумфом и радује начин на који су српски играчи кренули у нови циклус.

"Орлови" наредни меч играју у недјељу у дворани "Александар Николић" против Грузије, која је раније у току дана, послије продужетка, савладала Швајцарску.

Пласман на Европско првенство обезбиједиће двије најбоље селекције из групе у којој је Србија, пошто је Грузија домаћин и логично играће на шампионату старог континента.

Најефикаснији у побједничком саставу био је Мирослав Радуљица са 19 поена и осам скокова, а пратили су га Загорац и Аврамовић са по 10 поена, док је Ребић имао девет.

.@mraduljica doing a little bit of everything for @KSSrbije in the 1st half!#EuroBasket



https://t.co/4gh8fctysX pic.twitter.com/LrREIcslkD