Арсенал славио против Олимпијакоса (ФОТО/ВИДЕО)

Побједоносни погодак за лондонску екипу постигао је Александер Лаказет у 81. минуту.

Arsenal away goal

Lacazette opens the scoring in Athens #UEL pic.twitter.com/aeRuKejOo8 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 20, 2020

Велика борба виђена је у Пиреју, вјероватно су црвено-бијели заслужили бар неријешен резултат, али тобџије су у завршници успјеле да казне све промашаје.

Казна за те промашаје је дошла у финишу, након лијепе акције Обамејанга и Саке, који је послужио лопту на тацни Лаказету. Французу заиста није било тешко да са неколико метара лопту погоди мрежу домаћих.

У завршници Олимпијакос је нападао, али је Арсенал био тај који је могао до још једног поготка. До тога није дошло, па је меч завршен резултатом 0:1.

FT: Olympiakos 0-1 Arsenal | Alexandre Lacazette scored a late winner to secure Arsenal a 1-0 win at Olympiacos and hand the Gunners a significant advantage in their Europa League last-32 tie. pic.twitter.com/cnkCcCPGLn — D9INE (@D9INE_EUROPE) February 20, 2020

Побједу је остварила и Рома, која је на свом терену минималним резултатом (1:0) савладала Гент.

"Вучица" је до гола вриједног тријумфа стигла у раној фази меча, када је Џеко упослио младог Переса, а овај у 13. минуту матирао Каминског.

Гости су врло лако могли до позитивног резултата, али фалила им је мирноћа у завршници акција.

Репрезентативац Србије Александар Коларов је имао прилику у 87. минуту, добро је шутирао главом, али је чувар мреже Гента у посљедњем тренутку спријечио погодак.

Важан тријумф остварила је и екипа Леверкузена, која је на Бај Арени била боља од Порта са 2:1.

"Фармацеути" су доста дуго имали два гола предности, а погађали су Аларио и Хаверц.

Ипак, наду португалској екипи да у реваншу може да елиминише Леверкузен дао је Зе Луис у 73. минуту, послије велике гужве у шеснаестерцу домаћих.