Гренел потврдио да ће на новој функцији бити само неколико седмица

Ричард Гренел може остати на челу свих обавјештајних служби само око три седмице, осим ако Бијела кућа брзо не нађе сталног кандидата којег ће понудити Сенату на потврду.

Гренел је пристао да функцију обавља само одређено вријеме, наводе људи који су упознати са његовим планом.

Може остати на позицији директора обавјештајних служби само до 11. марта, осим ако предсједник формално не именује неког другог за то мјесто.

Федерални закон даје предсједнику флексибилност да привремено именује и одабере било кога за ту функцију, док његов службени кандидат чека потврду Сената.

Тај потез омогућио би Гренелу да више мјесеци врши дужност директора обавјештајних служби док се процедура номинације обавља у Сенату.

Гренел је на свом Твитер профилу потврдио да су наводи о привременом обављању нове функције истинити, као и да ће Трамп ускоро објавити име кандидата, а да то неће бити он.

Correct. Acting. The President will announce the Nominee (not me) sometime soon. https://t.co/9ShqB2eXea