Искрцавају се посљедњи путници са крузера "Дајмонд принцес" (ВИДЕО)

На броду у луци Јокохама забиљежен је највећи број случајева обољелих од ЦОВИД-19 ван Кине, који је у четвртак увече износио 634, док су два путника преминула од посљедица вируса.

Many of the #DiamondPrincess and #Westerdam cruise ship passengers are finally on their way home. This has triggered fears of a global #CoronaVirus contagion as they fan out to 40+ countries. (Quick Take) pic.twitter.com/u4TlcGBI2F