Дивац и утицајни Срби из Америке писали патријарху Иринеју

У писму стају у одбрану владика и епископа Српске православне цркве у Сједињениом Америчким Државама, а поводом оптужби које поједини медији и појединци у посљедње вријеме износе против њих.

Писмо чији су потписници између осталих и славни кошаркаш Владе Дивац, бизнисмен Мајкл Ђорђевић и члан "Српских Аполо 7" Давид Вујић, преносимо у цијелости:

Тада више нећемо бити нејач којом се поигравају таласи и коју носи сваки ветар учења које људском преваром и лукавством води у замку заблуде. Него, држећи се истине, у љубави, у свему ћемо израсти у њега, који је Глава - у Христа.

Посланица Ефесцима 4:14-15

Ваша Светости, Ваше високопреосвештенство, Ваша преосвештенства,

Као вјерна дјеца, причасници и добротвори наше свете Српске православне цркве, пишемо вам како бисмо изразили нашу најчвршћу подршку за наше владике у Америци: њихова преосвештенства владики Лонгину, владики Максиму и владики Иринеју.

Недавни клеветнички чланци и петиције које су Вам упућене од стране једне гласне и нецрквене мањине нас обавезују, пред јавношћу и пред Светим Синодом, да отворено подигнемо и наше гласове у знак подршке нашим архијерејима и да говоримо истину у љубави.

Са смјерношћу Вам можемо тврдити да је Црква Светог Саве у Америци једна од најдинамичнијих дијелова наше цркве, у односу на цијели свијет. Ово је видљиво кроз редовно учешће наших вјерника на светим богослужењима, њиховим приступањем светим тајнама и великодушним старањем и издржавањем наших епархија и парохија.

Доказано је и бројним образовним и просветним програмима и активностима за дјецу и одрасле на свим нивоима црквене организације, као и честим и импресивним издаваштвом вјерске литературе. Доказано је и непрестаним хуманитарним и добротворним активностима, активним посећивањем обољелих у болницама, као и одбраном наше браће и сестара у отаџбини изношењем истине о њиховом прогону пред нашим државним органима.

Сви ови напори су инспирисани и предвођени од стране наших епископа који заслужују похвале за свој труд и лидерство. Заиста, наши епископи су поштовани за њихове архијерејске службе чак и шире у све-православној заједници која је реалност у овој земљи.

Петиције и писма упућена Светом Синоду која се темеље на потпуним лажима, полуистинама, гласинама или која приказују ствари ван контекста не могу бити основ за било коју одлуку која би донијела добро нашој Цркви и њеној вјерној дјеци овдеј.

Свако ко тврди Светом Синоду да владика Лонгин, владика Максим или владика Иринеј желе одвојити наше епархије од Српске православне цркве или нема сазнања и погрешно је информисан, или злонамјерно лаже. Заиста, чини се да ове дезинформације ствара и шири једна мања група клеветника док огромна већина наших вјерника у парохијама широм Америке подржава наше владике. Молимо вас да не узимате у обзир слабо информисане позиве једне неколицине клеветника како не бисте реметили мир и хармонију огромне већине.

Вјерујемо и надамо се, драги Синодски Оци, да ћете имати даровитост и мудрост да распознате праве, скривене намјере неколицине који стварају и уносе јавне препирке у животу наше цркве у Америци ради остварење својих личних интереса. "По плодовима њиховим препознаћете их" (Матеј 7:16).

И надамо се да ћете дужно размотрити и ово наше заједничко писмо, узимајући у обзир нашу дугогодишњу синовску оданост и помоћ Цркви Христовој и Светосављу у Америци и широм свијета.

Ваши вјерни и одани,

- Данијел Август, црквени читач - Чтец (Кренбери, Пенсилванија)

- Зоран Берић, Fiber Node Services, Inc. (Чикаго, Илиној)

- Мира Бишоп, Oliver Brothers Art Restoration (Бостон, Масачусетс)

- Милана-Мим Бизић, активиста (Аликвипа, Пенсилванија)

- Јасмина Тодоровић Буланжер, доктор права и магистар економије, Орден Светог Саве, други степен (Алхамбра, Калифорнија)

- Илија Брадарић, Major Financial Services Corporation, благајник Цркве Успења Пресвете Богородице (Сакраменто, Калифорнија)

- Џон Буфалини, Конференција српско-америчког вођства Црквени читач (Вашингтон, ДЦ)

- Владе Дивац, ГМ Сакраменто Кингс, члан Куће славних, УНИЦЕФ амбасадор (Сакраменто, Калифорнија)

- Мирослав Мајкл Ђорђевић, Capital Guaranty Corporation, Bank of Southeast Europe International, Inc, Конгрес српског уједињења и Задужбина Студеница, Медаља Немање -Други степен, (Сан Франциско, Калифорнија)

- Ненад Ђорђевић, CIC, CRM, Origin Specialty Underwriters Company, Академија Светог Саве, Орден Светог Севастијана, Први степен, Патријарашка грамата од Његове светости патријарха Павла (Ролинг Медоус, Илиној)

- Александар Ђуричић, предсједник Конференције српско-америчког вођства, Indiana University Robert H. McKinney School of Law Основне студије Политичких наука, DePaul University, (Чикаго, Илиној)

- Лука Ерцег, адвокат, доктор права, мастер права, мастер пословне администрације, Основне студије из трговине, Црквени читач - Чтец, Члан Епархијског савјета Епархије западноамеричке (Сан Дијего, Калифорнија)

- Анка Јакшић Ерне, филантроп, (Милвоки, Висконсин)

- Давид Ерне, адвокат, доктор права, Универзитет Харвард, члан управних одбора пет компанија на листи Fortune 500 (Милвоки, Висконсин)

- Анђелка Гојковић, координатор за прегледање планове у инжењерској фирми, члан одбора ЦШО, директор Недјељне школе, директор Фолклора Цркве Успења Пресвете Богородице (Сакраменто, Калифорнија)

- Радмила Ј. Горуп, Доктор наука, виши предавач на Универзитету Колумбија, Одјељење за словенске језике (Њујорк)

- Џефри Греј, California Polytechnic State University. Добитник Џон Ф. Кенеди награде за Предузетника године 2012. Похвала Конгреса Сједињених Држава, Конгрес Сједињених Држава за пословно предузетништво са социјалном свијешћу; предсједник Управног одбора ЦШО Цркве Успења Пресвете Богородице (Сакраменто, Калифорнија)

- Стан Гргић, предсједник Фондације Мисије Светог Саве, Џексон, Калифорнија; бивши предсједник и тренутни потпредсједник Саборне Цркве Светог Јована Крститеља (Сан Франциско, Калифорнија)

- Александра Бркић Грифин, Стратегија за политику, управљање промјенама и комуникације, бивши сарадник чланице конгреса Хелен Делић Бентл (Александрија, Вирџинија)

- Мартина Хоне, адвокат, доктор права, University of California, Berkeley, School of Law. Основне студије, University of Chicago, бивши помоћник подсекретара, Савезно Министарство трговине САД (Чикаго, Илиној)

- Мајкл Јововић, Члан Управног одбора ЦШО Цркве Успења (Сакраменто, Калифорнија) Лила Ј. Калинић, М.Д. љекар-доктор медицине, професор психијатрије, Columbia University. Члан оснивач саветодавног одбора, Njegos Foundation, Columbia University (Њујорк)

- Мајкл Косановић, Специјални агент у пензији, Federal Bureau of Investigation, добитник награде у Мичигену, Награда за професионалну изврсност у спровођењу закона, Детроит, потпредседник Епархијског савјета епархије Новограчаничке-Средњезападноамеричке, предсједник повјереничког одбора Цркве св. Василија Острошког, (Елмхурст, Илиној)

- Ник Косановић, предсједник одбора ЦШО Цркве Светог Илије, Аликвипа, Пенсилванија, добитник епископске грамате (Владика Митрофан 2014), Аликвипа, Пенсилванија

- Дон Косовац, пуковник у пензији, УСАФ, бивши предсједник и члан одбора Саборне Цркве Светог Јована Сан Франциско, Калифорнија

- Драган Ковачевић, власник, City Fresh Market, предузетник-инвеститор (Лејк Форест, Илиној)

- Никола Лончар, предсједник, оснивач Tesla Science Foundation (Нарберт, Пенсилванија)

- Леон Ј. Лајсат, доктор права, University of Chicago, професор у пензији. Предавао филозофију и право на пет универзитета у три земље на два континента, добитник награде Цара Душана од стране адвокатске коморе Срба у Америци (Монро, Мичиган)

- Глен Арбор, Мичиган

- Џон Ђ. Мартић, бивши предјседник Српског Народног Савеза, Питсбург (Охајо Виртон, Западна Вирџинија)

- Бранко Микашиновић, носилац ордена Деспота Стефана Лазаревића; Докторат Универзитет у Београду, Мастер-Northwestern University, сарадник Међународног удружења за стратешке студије, Voice of America - Српска служба (Потомак, Мериленд)

- Љубиша Миличић, адвокат, доктор права, Northwestern University Pritzger School of Law, Чикаго, Илиној Основне студије из Политичких наука, Northwestern University, Чикаго, Илиној Црквени читач - Чтец; члан Централног црквеног савјета, бивши члан Епархијског савјета Митрополије средњезападноамеричке, бивши члан Епархијског савјета Епархије америчко-канадске Новограчаничке митрополије, бивши члан Савјета за дијаспору, СРЈ, бивши предсједник Српске адвокатске коморе у Америци, бивши први потпредсједник-замјеник СНО у Америци (Лејк Форест, Илиној)

- Савка Милеуснић, носилац ордена Светог Севастијана, оснивач, први секретар и бивша предсједница сестара Коло Српских Сестара Цркве Успења Пресвете Богородице (Сакраменто, Калифорнија)

- Лери Милош, парохијанин Цркве Светог Илије (Аликвипа, Пенсилванија)

- Милана М. Милош, парохијанин Цркве Светог Илије (Аликвипа, Пенсилванија)

- Милан Мркал, црквени читач – Чтец, потпредсједник Епархијског савјета Епархије источноамеричке (Мун Тауншип, Пенсилванија)

- Ендру Ј. Муха, адвокат, доктор права, The George Washington University Law School, црквени читач - Чтец, носилац епископске грамате (Владика Митрофан 2014) (Питсбург, Пенсилванија)

- Деско Никитовић, копредсједник и оснивач Одбора за "сестре градови" Чикаго-Београд, Орден Св. Цара Константина (од патријарха српског Иринеја), извршни директор East Point Holding, бивши конзул Републике Србије у Чикагу (Чикаго, Илиној)

- Марија Поповац, финансијски секретар, Црква Успења Пресвете Богородице (Сакраменто, Калифорнија)

- Душица Протић, адвокат, доктор права, Fordham University School of Law, члан управног одбора Задужбине Студеница,, бивши члан управног одбора Конгреса Српског уједињења, оснивач Serbian American Professional Networking na LinkedIn platformi (5.800 чланова), члан Одбора за правни ризик и усклађеност Централног црквеног савјета (Њујорк)

- Јован Радомир Протић, М.Д. бивши предсједавајући на одјељењу патологије, Тринитас болница, бивши директор програма специјализације у Beth Israel, St Luke’s, Roosevelt болници (Њујорк)

- Никола Ј. Протић, кандидат за доктора наука из Молекуларног инжењерства и физике, Beth Israel, St Luke’s, Roosevelt, Основне студије из примијењене физике, Cornell University, College of Engineering, парохијанин Саборне Цркве Светог Саве, Њујорк

- Перо Прпа, бивши потпредсједник Одбора ЦШО Цркве Светог Ђорђа, Шерервил, Индијана, бивши предсједник Српског певачког друштва "Владика Стеван Ластавица", бивши предсједник хора Цркве Светог Николе, Монровил, Пенсилванија, Оснивач мушког хора "Цара Лазара" (Пенсилванија, Охајо, Вирџинија) (Монровил, Пенсилванија)

- Мајк Радаковић, предсједник, КБИ Бенефитс, Члан Цркве Свете Тројице, Морага, (Купертино, Калифорнија)

- Стив Радаковић, члан Управног одбора Међународне православне добротворне добротворне организације ИОЦЦ, (Сан Франциско, Калифорнија)

- Рон Радаковић, корпоративни потпредсједник Емеритус, Kaiser Aluminum & Chemical Corp; Орден Светог Саве, први степен, Медаља Немање - Други степен, Србија и Црна Гора, Члан Централног црквеног савјета (25 година), потпредсједник, Епархијски савјет, Епархија Западне Америке (12 година), председник одбора ЦШО Цркве Свете Тројице, Морага, Калифорнија (пет година), извршни подпредсједник Конгреса српског уједињења (10 година) - (Сан Франциско, Калифорнија)

- Милош Радмановић, Пензионисани инжењерски менаџер једне од елитних америчке авиокомпаније, бивши предсједник одбора ЦШО Цркве Успења Пресвете Богородице (Сакраменто, Калифорнија)

- Лазар Супић, доктор наука, University of California, (Беркли, Калифорнија)

- Мајкл Т. Рајс, заменик наредника шерифа, члан Централног црквеног савјета, члан Цркве Светог Саве, (Џексон, Калифорнија)

- Дебра Тасић, потпредсједник Епархијског савјета Епархије западноамеричке, члан Управног одбора Саборне Цркве Светог Стефана (Алхамбра, Калифорниј)

- Часни Бранко Терзић, доктор наука из инжењерства, бивши комесар Савезне комисије за енергетику, бивши комесар Комисија за јавне службе у држави Висконсин, (Потомак, Мериленд)

- Марко Тесла, менаџер, Serbian American Professional Networking (Итон таун, Њу Џерзи)

- Ђорђе Топић, бивши секретар и благајник Српског народног савеза, Питсбург; донитник награде принцезе Катарине од Краљевске филантропске организације Карађорђевића "Лајфлајн" (2017) (Питсбург, Пенсилванија)

- Бранко Тупањац, Орден Светог Саве, први степен, сенатор Републике Српске, инвеститор у некретнине и предузетник у грађевинарству (Лејк Форест, Илиној)

- Милан Вишњић, предсједник повјереничког одбора Цркве Светог Луке, потомак, Мериленд бивши први потпредсједник, благајник и члан Епархијског савјета Епархије источнамеричк, бивши члан Централног црквеног савјета (Вашингтон, ДС)

- Давид Вујић, пензионисани извршни директор авијације и ваздухопловства, члан "Serbian Apollo 7", носилац медаље Карађорђеве звезде у првом степену, (Вашингтон, ДС)

- Џинџер Вујић, шеф стручног штаба америчког Конгреса (у пензији), директор Развоја трговине за Велика језера, Америчко Министарство саобраћаја (Александрија, Вирџинија)

- Др Јасмина Вујић, професорка нуклеарне технике, Калифорнијски универзитет у Берклију инострани члан, Академија инжењерских наука Србије, инострани члан Академије наука и умјетности Републике Српске Fellow, American Nuclear Society, Епископска грамата (Владика Максим, 2016), Хиландарска споменица (2015), Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем (2013) (Беркли, Калифорнија)

- Ненад Вукићевић, потпредсједник, Intrepid Technology, Inc. оснивач Благо Фондација, америчка непрофитна организација посвећена конзервацији српских блага (манастири, фреске), члан Епархијског савјета Епархије западноамеричке (Хаф Мун Беј, Калифорнија)

- Марк П. Затезало, бивши члан Дома делегата у Западној Вирџинији, члан Цркве св. Васкрсења Господњег Стубенвил, (Охајо Виртон, Западна Вирџинија).

