Почео 70. Међународни филмски фестивал у Берлину

Фестивал је почео минутом ћутања у знак одавања поште за девет страдалих у пуцњави код Франкфурта.

Филмску смотру су отвориле глумице Сигорни Вивер и Маргарет Кели.

Током 11 дана фестивала биће приказано 340 филмова. Филмска смотра траје до 1. марта, а главне награде ће бити додељене дан раније, 29. фебруара.

Од 18 филмова у трци за Златног медвједа, шест су режирале жене или су биле асистенти редитеља.

Почасни Златни медвјед ће ове године бити уручен глумици Хелен Мирен.

Украјински редитељ Олег Сенцов, који је пет година био у руском затвору, представиће остварење "Numbers", инсипирисано његовим заточеништвом.

За Златног медвједа ће се борити, између осталих, филм "There is no evil" иранског редитеља Мухамеда Расулофа који је забрањен у Ирану. У конкуренцији су бразилски филм о ропству "Todos os mortos", као и документарно остварење Ритија Пана ""Irradiated" посвећено сјећању на геноцид у Камбоџи.

Предсједник жирија је глумац Џереми Ајронс.

Прошлогодишњи добитник Златног медвједа био је филм "Синоними" израелског редитеља Надава Лапида.