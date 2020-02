Док је Иванишевић спавао, Ђоковић се шалио на његов рачун (ВИДЕО)

У видеу објављеном на Инстаграму, Иванишевић спава с маском, а Ђоковић га задиркује и додирује по лицу.

Убрзо се Иванишевић пробуди и на тренутак се збуни, а онда се и он почне смијати.

Иванишевићева супруга Нивес "пожалила" се да јој гњаве супруга док ње нема покрај њега.

Don’t know about you guys, but I call this mobbing What do you think? Does @djokernole deserve a good revenge? All suggestions are more than welcome #lettheoldmansleep #revenge #ontheroad

