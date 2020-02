Игуман Сава Јањић: Литије легитиман начин изражавања неслагања са поступцима Владе ЦГ

Игуман Сава је истакао да су правни тим Митрополије Црногорско-приморске и Епархијског савјета у Црној Гори са конкретним приговорима садржају закона упознали не само представнике Владе већ и међународне представнике.

Our Church in #Montenegro had not been informed about the contents of the law, adopted in opposition to the legal and Constitutional procedures. Currently the Gov't agrees only to discussion on the law implementation whereas the Church insists on substantial correction of the law