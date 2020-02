Трамп демократама: Пазите се Русије, Русије, Русије

Доналд Трамп је на Твитеру на тај начин иронично прокоментарисао писање медија да Москва наводно покушава да помогне кандидату за демократску номинацију на предсједничким изборима у САД Бернију Сандерсу у његовој кампањи.

- Демократе у Великој држави Невада коју ћу, због економије, радних мјеста, војске и ветерана, освојити у новембру, пазите се Русије, Русије, Русије - навео је Трамп на Твитеру.

Democrats in the Great State of Nevada (Which, because of the Economy, Jobs, the Military & Vets, I will win in November), be careful of Russia, Russia, Russia. According to Corrupt politician Adam “Shifty” Schiff, they are pushing for Crazy Bernie Sanders to win. Vote!