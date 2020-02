Фјури нокаутирао Вајлдера за титулу свјетског шампиона (ВИДЕО)

Велика борба за шампиона у тешкој категорији виђена је од почетка меча, Вајлдер се некао држао до седме рунде, али више од тога није могао.

Није могао да стоји на ногама нити да пружи отпор новом шампиону Фјурију, судија је прекинуо меч, па је тако Вајлдер забиљежио први пораз у професионалној каријери.

Фјури је од Вајлдера узео ВБЦ појас, док је власник ВБА, ИБФ, ВБО појаса Британац Ентони Џошуа.

Well done boi #GypsyKing@Tyson_Fury What a fashion shown pic.twitter.com/KUrDBOufAv