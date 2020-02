Неформалан сусрет Вучића и Додика (ФОТО)

- С пријатељем Милорадом Додиком у разговору и опуштеној недјељној шетњи - написао је Вучић тим поводом на Инстаграм профилу "budućnostsrbijeav", уз фотографију на којој је забиљежен сусрет.

Фотографије свједоче да је сусрет предсједника Вучића и Додика протекао у доброј атмосфери.

Sa prijateljem Miloradom Dodikom u razgovoru i opuštenoj nedeljnoj šetnji.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Feb 23, 2020 at 6:10am PST