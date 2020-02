Потврђено: Лидер Ал Каиде убијен у Јемену (ФОТО)

Амерички предсjедник Доналд Трамп саопштио је раније да су САД убиле Рајмија у контратерористичкој операцији у Јемену.

САД сматрају Ал Каиду на Арабљском полуострву једним од њених најопаснијих огранака.

BREAKING: In audio message #AlQaeda in the Arabian Peninsula confirms the killing of its leader, Qasim al-Raymi in a #US drone strike in #Yemen, appoints Khalid Batarfi as the groups new leader. pic.twitter.com/krtWYO1J8n