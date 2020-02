Пјешчана олуја затворила ваздушни простор на Канарским острвима (ФОТО/ВИДЕО)

Портпарол компаније АЕНА рекла је да су 144 лета преусмјерена и да се не зна колико дуго ће аеродром бити затворен.

Према њеним ријечима, неке линије са острва Фуертевентура и Ланзароте и даље раде, али су сви други летова ка и са архипелага преусмјерени или отказани.

Министарство саобраћаја саопштило је да се вечерас касно очекује побољшање времена.

#GranCanaria today at 4pm, 23/02 - as the intense episode of #SaharanDust #Calima continued - with forecasts showing no improvement perhaps until midweek.#calimacanarias https://t.co/6WJ4vsV2Xh