Драматични снимци из Техерана, најмање 50 жртава вируса

АП је навео да је нови број смртних случајева знатно већи од посљедњег броја потврђених случајева заразе.

Гардијан пише, да су ирански званичници само неколико сати раније изјавили да је од вируса корона умрло само 12 особа од 47 обољелих.

Надлежни из града Кома навели ду са да је више од 250 људи у карантину, као и да податак од 50 смртних случајева датира још од 13. фебруара.

Tehran, #Iran

Scenes of individuals falling & losing their conscience in public as the coronavirus spreads across the country.

More people are complaining of regime officials refusing to take proper action.

The Iranian capital has a population of around 12 million.#COVID19 pic.twitter.com/capHTsFHx3