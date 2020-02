Аутомобил улетио међу посјетиоце карневала, 15 особа повријеђено (ФОТО)

Возач сребрног караван "мерцедеса" залетио се у гомилу градићу Волкмарсен док се парадна поворка кретала Штајнвеговом улицом.

Према подацима полиције, возач је ухапшен. Иако још нема званичних података о жртвама, преносе њемачки медији позивајући се на очевице, да је између 10 и 15 људи повријеђено, укључујући малу дјецу.

