Њемачка: Аутомобилом улетио у поворку, више од 30 повријеђених (ФОТО/ВИДЕО)

Мушкарац који је данас аутомобилом улетио у карневалску поворку на западу Њемачке и повриједио 30 људи укључујући дјецу, учинио је то намјерно, саопштила је полиција.

Аутомобилом улетио у карневалску поворку у Фолксмарсену



Возач је ухапшен, али полиција није могла одмах да саопшти детаље о мотивима за насилни упад на прославу у граду Фолкмарсену, који се налази око 280 километара југозападно од Берлина.

- Радимо под претпоставком да је ријеч о намјерном чину - рекао је портпарол полиције Хенинг Хин, наводећи да међу повријеђенима има оних чије су повреде опасне по живот, као и дјеце.

Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/7gK37aAcZp