Ђоковић исписао рекорд у Дубаију: Радио сам све што сам замислио (ВИДЕО)

Свјетски број један је за само један сат "почистио" са терена Тунишанина резултатом 6:1, 6:2.

Уједно, поставио је нови рекорд као најуспешнији тенисер у Дубаију са 37. победом, поред шест пораза.

- Одличан начин да стартујем турнир. Као што сам већ рекао, недостајало ми је такмичење у Дубаију. Стварно сам уживао на терену, ноћним терминима... Радио сам све што сам замислио у првом мечу. Наравно, увијек има ствари које би требало да се побољшају. Ипак, задовољан сам издањем - рекао је Новак одмах послије меча, а преноси АТП.

Ђоковићев наредни ривал биће му Нијемац Филип Колшрајбер.

- Изгубио сам од њега у Индијан Велсу прошле године. Свјестан сам на шта је све способан. Воли да игра против тенисера на великим турнирима, има искуство и спреман је, чак и у тим годинама - каже Ђоковић.

Ђоковић у Дубаију јури пету титулу јер је најбољи био 2009, 2010, 2011. и 2013. године.

14-0 to start 2020 @DjokerNole is into the 2R at @DDFTennis!



@TennisTV pic.twitter.com/TTpqUKcJCP