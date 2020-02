Током Трампове посјете Индији - 19 мртвих, 150 повријеђених (ФОТО/ВИДЕО)

Како се наводи, протести су бацили сјенку на прву посјету америчког предсједника Доналда Трампа Индији.

Ројтерс наводи да је погинуло 19 особа, док се 15 особа налази у критичном стању.

Би-Би-Си је синоћ јавио да је међу убијенима један полицајац, а да их је 150 завршило у болницама у главном граду Индије.

Полиција је користила сузавац, димне гранате и гумене метке, али је имала проблем да раздвоји масе људи који су бацали камење једни на друге.

Сукоби, који су се дешавали током званичне посјете предсједника САД Доналда Трампа Индији, избили су између хиљада демонстраната за и против новог закона о држављанству, који је донела прохиндуистичка влада премијера Нарендре Модија, наводи Ројтерс.

