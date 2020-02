Сити славио у Мадриду, Лион бољи од Јувентуса (ФОТО/ВИДЕО)

Сити је побиједио Реал у првом дијелу двомеча и обезбиједио себи огромну предност пред реванш у Манчестеру.

"Грађани" су губили све до 78. минута, али је онда услиједио огроман преокрет уз додатне потешкоће за изабранике Зинедина Зидана.

Српски нападач Лука Јовић добио је прилику у самој завршници, у 85. минуту, па није успио да остави било какав утисак.

Утакмица је почела доста споро, без икаквих прилика у првих 20 минута. Обје екипе играле су доста резервисано и чувале се контранапада.

Прва шанса десила се у 21. минуту, када је Жезус, који је добио прилику прије Куна Агуера, дошао у добру позицију послије паса Де Брујнеа.

Бразилац се добро намјестио и отарасио Варана, али је лоше шутирао, право у Куртоу, који је имао лак задатак.

Другу прилику у првом полувремену видјели смо у 30. минуту, а актер је био Карим Бензема. Француз је надскочио цијелу одбрану "грађана", али му је ударац главом одбранио Едерсон.

Лопта се одбила до Винисијуса, али је он јако лоше одреаговао, па није успио да дође до лопте коју је требало да смјести у празан гол.

Прије треће, посљедње прилике у првом полувремену, десио се потенцијално велики пех за Гвардиолу, то јест за Емерика Лапорта, који се поново повриједио тек што се вратио фудбалу.

Умјесто њега ушао је Фернандињо, а Сити је могао до гола у другом минуту надокнаде, када је Серхио Рамос лопту послао ка свом голу, али ју је са гол-линије избацио Каземиро, уз помоћ Валвердеа.

На полувријеме се отишло без голова, а "грађани" су изашли изузетно мотивисани у другом полувремену и кренули да нападају чешће него у првих 45 минута.

Сити јесте био бољи, али се онда десио моменат непажње - и то је искористио Реал.

Отаменди и Родри су погријешили, лопта је дошла до Винисијуса, а он ју је тревзено послао ка Иску који је био неумољив у ситуацију један на један са Едерсоном, те је постигао први гол у Лиги шампиона још од септембра 2018. године.

"Краљевски клуб" је доминирао у наредном периоду, али није успио да створи ниједну колосалну шансу. Нападао је Реал, али се онда десио колапс.

У 78. минуту Кевин де Брујне је "навукао" неколико противника на себе, онда се маестрално окренуо и послао лопту Жезусу, који је у скоку савладао Рамоса.

Играчи Реала су тражили фаул, али је судија Орсато показао на центар. Италијански арбитар је пар минута касније био поново у центру пажње, баш као и капитен Мадриђана нешто послије.

У 82. минуту Дани Карвахал је закаснио за Рахимом Стерлингом и срушио га у казненом, а Орасто је без трунке сумње показао на бијелу тачку.

Де Брујне је преузео одговорност и рутински матирао Куртоу, а Сити је за само пет минута начинио потпуни преокрет.

Да ствар буде гора по Реал, трагични Рамос је једну од најгорих партија у каријери погоршао у 86. минуту, када је као посљедњи играч одбране са леђа срушио Жезуса.

Брзоноги нападач Ситија је пао унутар казненог, али је Орсато процијенио да је фаул био на ивици шеснаестерца, па је Реал прошао "само" са играчем мање.

До краја утакмице најбољу прилику је имао Флоран Менди, али је лоше реаговао у казненом простору противника, у стилу лијевог бека који није најбољи у завршници.

Реванш је на програму 17. марта у Манчестеру.

Фудбалери Лиона на свом терену су побиједили Јувентус и са голом предности дочекују реванш у Торину.

Француски представник изненадио је фаворизовану "стару даму", а јунак екипе је Лукас Тусар који је у 31. постигао једини гол на мечу.

Италијански шампион одиграо је исподпросјечну утакмицу, за деведесет минута игре није створио велики број прилика и тек у завршници меча је имао добре нападе.

Јувентус је од почетка меча имао већи посјед, међутим то нису успјели да материјализују. Напади су били јалови, а са друге стране Лион је био конкретнији.

Напада домаћих фудбалера нису били толико чести, барем не у првих двадесет минута, али и то се промијенило у другом дијелу првог полувремена.

Екипа Рудија Гарсије имала је неколико солидних напада до постизања голова. У 31. минуту Оуар је лијепо прошао по лијевој страни, потом је центрирао, а Тусар је био на правом мјесту.

Везни фудбалер Лиона добро је захватио лопту, Шчесни није имао никакве шансе и француски представник је повео 1:0. До краја полувремена мреже су мировале.

На почетку другог полувремена Јувентус је био конкретнији, али је све до 69. минута чекао на шансу. Сандро је центрирао, Дибала је налетио на лопту и шутирао поред гола.

Јувентус је наставио са нападима, био је доста бољи у наставку, међутим мрежа Лопеса је мировала. Покушавали су Роналдо, Дибала и Игуаин, али нико није успио да савлада голмана Лиона.

