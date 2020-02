Митровић трагичар па херој (ВИДЕО)

Екипа Фулама уписала је важну побједу над Свонсијем у борби за што бољи пласман у енглеском Чемпионштипу, а у првом плану био је српски нападач Александар Митровић.

Репрезентативац Србије могао је да буде трагичар за Фулам, пошто је промашио једанаестерац у 88. минуту при резултату 0:0.

Митровић је успио да се искупи у судијској надокнади, пошто је у 94. минуту затресао мрежу Свонсија и донио Фуламу побједу и три бода.

Mitrovic's 94th minute last gasp winner for Fulham against Swansea City in the Championship today. Scenes!#FFC | @FulhamFCpic.twitter.com/VfrMZ5lZbx