Новак на дирљив начин одао почаст Шараповој (ВИДЕО)

Многи спортисти коментарисали су завршетак каријере славне руске тенисерке, која је објавила да се повлачи, али је Новак Ђоковић то урадио на посебан начин.

Ноле је послије побједе над Филипом Колшрајбером за медије који су га интервјуисали, на питање о повлачењу Марије Шарапове рекао “да је управо сазнао за то“ и позвао публику у Дубаију да поздраве Марију великим аплаузом “због свега што је урадила у каријери“.

​Послије аплауза, Ђоковић је изјавио да је Шарапова “велики борац“ и да је “посвећена тенису онолико колико то неко може бити у том спорту“.

- Заиста је инспиративно видјети какав шампионски менталитет она има. Њена каријера била је фантастична, заиста може бити поносна на себе - рекао је Ђоковић.

Свјетски број један додао је да му је жао што је Шарапова морала да заврши каријеру због повреде послије 19 година у професионалном тенису.

- Треба одати признање њеној изванредној упорности и вољи да превазиђе све препреке и да се врати на жељени ниво, посебно у посљедњих пет, шест година, када је имала бројне повреде и операције - рекао је Ђоковић́.

Новак Ђоковић и Марија Шарапова дугогодишњи су пријатељи, а српски тенисер у више наврата пружао је подршку руској тенисерки.

Class from @DjokerNole



The World No.1 pays tribute to @MariaSharapova.



@TennisTV | @DDFTennis pic.twitter.com/ddoLThIVDD