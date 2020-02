Басконија декласирала Црвену звезду (ФОТО/ВИДЕО)

Црвено-бијели претрпјели су 16. пораз у елитном такмичењу.

Црвена звезда одиграла је веома лош меч у Виторији уписавши 16. пораз у Евролиги, а побједа Басконије ниједног момента није долазила у питање.

Оба тима сада имају по 11 побједа, али је Басконија боља у међусобним сусретима, јер је тријумфовала и у Београду.

У посљедњој дионици Басконија је имала и предност од 21 поена разлике, али су црвено-бијели у финишу успјели да ублаже пораз.

Шпански тим је до важне побједе предводио Торнике Шенгелија са 18 поена и пет скокова, док је Шавон Шилдс убацио два поена мање, уз шест ухваћених лопти и пет асистенција.

