ЛЕ: Хетафе избацио Ајакс (ФОТО)

Крај за холандског шампиона који је, након испадања из Лиге шампиона, доживио још једно разочарање у другом по јачини европском такмичењу.

Екипа Ерика тен Хага била је пројектована да поново прође у нокаут фазу ЛШ, али је испала у групи, па је шансу тражила у Лиги Европе, гдје је проглашена за фаворита.

Ипак, Шпанци су били бољи ривал и потпуно заслужено иду даље.

На "Јохан Кројф арени" домаћине је шокирао Хаиме Мата, који је у петом минуту, уз много среће, довео Хетафе у предност.

Ајаксу је од тог тренутка било потребно четири гола за пролаз, а иако је изједначио пет минута касније преко Данила, није успио да преокрене.

Једино што јесте успио је да дође до пирове побјде, највише захваљујући чињеници да су Шпанци чак три пута погађали оквир гола (једном и Немања Максимовић), а стријелац другог гола за "копљанике" био је Оливера, који је затресао сопствену мрежу.

