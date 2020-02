Ко ће добити Златног медвједа?

Фестивал су 20. фебруара отвориле глумице Сигурни Вивер и Маргарет Кели. Током 11 дана фестивала приказано је 340 филмова. Филмска смотра званично се завршава у недјељу, дан након додјела награда. Од 18 филмова у трци за Златног медвједа, шест су режирале жене или су биле асистенти редитеља.

Међу тих шест филмова под диригентском палицом жена су "First Cow" Американке Кели Рејчард, фигуре независног филма, и "The Roads not taken" Британке Сали Потер са Хавијером Барденом, Ели Фенинг и Салмом Хајек у главним улогама.

За главну награду се такмиче, између осталих, филм "There is no evil" иранског редитеља Мухамеда Расулофа, који је забрањен у Ирану. У конкуренцији су и бразилски филм о ропству "Todos os mortos", као и документарно остварење Ритија Пана "Irradiated" посвећен сјећању на геноцид у Камбоџи.

Почасни Златни медвјед ове године је уручен глумици Хелен Мирен. Предсједник жирија је глумац Џереми Ајронс, а други чланови жирија су француска глумица Беренис Бежо, Италијан Лука Маринели, амерички редитељ Кенет Лонерган и Бразилац Клебер Медонса Филхо.

Прошлогодишњи добитник Златног медвједа био је филм "Синоними" израелског редитеља Надава Лапида. Међународни филмски фестивал у Берлину је основан 1951. а од 1978. године редовно се одржава сваке године у фебруару. Сматра се најпосјећенијим филмским фестивалом на свијету, са 274.000 продатих улазница годишње.

На фестивалу се додјељују награде Златни медвјед за најбољи филм, Гран при жирија, као и Сребрн медвјед за најбољег редитеља, глумца, глумицу, сценарио и филмску музику. Од 1992. на том фестивалу се додјељује награда Теди за филм који се бави тематиком ЛГБТ популације.

Организатори су ове године повукли награду Алфред Бауер, названу по бившем директору фестивала, након откривања да је био повезан са нацизмом. На сајту фестивала већ је саопштено да ће наредно 71. издање бити одржано од 11. до 21. фебруара 2021. године.